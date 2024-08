Avellino, Toscano: "Gruppo compatto per un unico obiettivo" Il centrocampista: "Ora testa alla Coppa Italia di Serie C, poi al campionato"

"Quando arriva l'opportunità Avellino, a maggior ragione in questa categoria, non si può rifiutare. Mi piace giocare sia con la palla che senza: sono sempre a disposizione del gruppo". Così Marco Toscano si è espresso sui primi giorni da calciatore dell'Avellino: "Il mister mi ha chiesto di correre senza palla e di passarla quando l'abbiamo, ci chiede di vincere il maggior numero di partite per firmare l'obiettivo che vogliamo tutti. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Mi piace giocare a centrocampo, in qualsiasi ruolo. Sono a completa disposizione dello staff tecnico. Il centrocampo è completo, ma questo discorso vale anche per gli altri reparti. Il mister ha ampia scelta. La forma fisica? A breve sarò al top. Ora testa alla Coppa Italia di Serie C, poi al campionato. Ho trovato un gruppo compatto, che vuole costruire qualcosa di importante".