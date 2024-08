Avellino, D'Agostino: "Redan può darci quanto mancava" "Pazienza? Grande fiducia e stima in lui. Vogliamo vincere insieme"

"Vogliamo partire con il piede giusto". Così Angelo Antonio D'Agostino si è espresso sull'estate biancoverde verso il campionato di Serie C 2024/2025: "È giusto non nascondere le sensazioni. Vogliamo la promozione. È quello che vogliamo. -ha spiegato il presidente dell'Avellino - Le aspettative? Mi assumo la responsabilità. C'è tutto per raggiungere l'obiettivo. Abbiamo lavorato per quello. Siamo stati attenti e puntuali. Non c'è motivo di non essere positivi. Il mister è silenzioso e profondo, un grande lavoratore. Ho grande stima e fiducia in lui e ha tutto per raggiungere quanto desideriamo".

"Pazienza? Idee chiare. Redan? Ha la nostra ambizione"

"Pazienza? Abbiamo parlato chiaramente e al termine dell'ultima stagione gli ho espresso l'intenzione di confermarlo con l'ambizione chiara. È un grande allenatore, giovane ed esperto. Sarà taciturno, parlerà poco, ma conta vincere. A tutti noi interessa quello. La trattativa Redan? È stata molto complicata. Abbiamo cercato di tenerla nascosta, c'erano altri club. È qui per le nostre ambizioni. Abbiamo fatto un ottimo acquisto. È arrivato a titolo definitivo, è stato un impegno importante, ma arriva una pedina di qualità. Ha un passato molto importante e dovrebbe fare bene anche qui dandoci quanto manca".