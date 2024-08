Avellino-Pontedera, Pazienza: "Russo titolare" La presentazione del match di Coppa Italia di Serie C da parte del tecnico biancoverde

"Rigione? Smaltito il problema si è allenato regolarmente, sarà a disposizione, ma non è detto che sarà titolare". Così Michele Pazienza ha presentato Avellino-Pontedera, secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. "Vederò se impiegarlo dall'inizio o a gara in corso. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Valuterò la miglior soluzione. Toscano non è ancora al meglio per iniziare la sfida, mi auguro di poterlo impiegare sui 30, 20 minuti. Vedremo in base all'andamento della gara. Non partirà dall'inizio. Gori? È rientrato completamente nell'allanemento di ieri. Ci sarà, ma non penso di utilizzarlo subito. Patierno non è nella milgiore condizione, Vano si avvicina allo stesso valore. È Russo quello che sta meglio e che giocherà dall'inizio: sta bene. Dovrò fare delle valutazioni in base alle risposte che mi daranno stesso loro nella rifinitura".

"Armellino difensore centrale? Ci stiamo lavorando"

Le scelte di mercato a centrocampo? Si fanno delle valutazioni. Nel momento in cui si prende un profilo era comunque nella lista dei nomi citati. Palmiero è un mediano, Toscano è sia mediano che mezzala. Possono reggere con un centrocampo a due. Palmiero ha probabilmente qualità tecniche superiori, ma meno forza rispetto a Toscano. Armellino difensore centrale? È un qualcosa su cui stiamo lavorando. Un ruolo che lo stuzzica, incuriorisce ed entusiasma. Ne ha viste tante in carriera ed è aperto a questa novità. C'è da lavorare in diversi aspetti: duello sull'uomo, al corpo a corpo. Non è abituato, si deve abituare. Lo sa, lo deve accettare".