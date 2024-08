Avellino-Pontedera: le formazioni ufficiali Alle 21 la gara al "Partenio-Lombardi" per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C

Alle 21 sarà calcio d'inizio per la gara Avellino-Pontedera, valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Pazienza inserisce Marson tra i pali con il 3-5-2 composto da Cancellotti, Benedetti e Frascatore in difesa. A centrocampo ci saranno Palmiero da regista, Sounas e D'Ausilio nei ruoli di mezzala con Tribuzzi e Liotti esterni a tutta fascia. In attacco ci saranno Patierno e Russo.

Così dal primo minuto

Serie C - Coppa Italia

Secondo turno eliminatorio

Avellino - Pontedera

Avellino (3-5-2): Marson; Cancellotti, Benedetti, Frascatore; Tribuzzi, Sounas, Palmiero, D'Ausilio, Liotti; Patierno, Russo. All. Pazienza. A disp. Iannarilli, Pizzella, Guarnieri, Cancellieri, De Cristofaro, Rigione, Rocca, Armellino, Sannipoli, Toscano, Gori, Arzillo, Fusco, Llano, Vano

Pontedera (3-5-2): Calvani; Cerretti, Espeche, Guidi; Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra, Ambrosini; Italeng, Ragatzu. All. Agostini. A disp. Tantalocchi, Vivoli, Gagliardi, Maggini, Martinelli, Pretato, Van Ransbeeck, Ianesi, Corona, Sarpa, Salvadori. All.: Agostini

Arbitro: Mirabella