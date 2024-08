Avellino: gli obiettivi nel rush finale di calciomercato La prospettiva in entrata e in uscita per la rosa biancoverde

Ultime ore di riposo tra l'accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, ottenuto dopo i calci di rigore contro il Pontedera, e la ripresa della preparazione per l'Avellino. I biancoverdi ripartiranno con il Picerno nel mirino. Domenica (ore 18) i lupi saranno ospiti dei lucani per la prima giornata del girone C di Serie C. Michele Pazienza ha chiesto maggior decisione sottoporta e nella finalizzazione di quanto costruito: da questo aspetto sarà sprint sul sintetico del "Partenio-Lombardi" con il lavoro sottotraccia che prosegue per i dirigenti.

Enrici per la difesa, ma non solo

L'Avellino punta a un difensore e Patrick Enrici resta il profilo in pole nelle idee irpine. Sono ore decisive per il classe 2001 di proprietà del Taranto. Dalla fase di stand-by improvvisa all'accelerazione chiave: è questa la prospettiva per Enrici. Un difensore, ma anche un esterno destro a tutta fascia: occhio al ruolo che ha visto l'uscita di Manuel Ricciardi, ceduto al Cosenza, ma da settimane fuori dal progetto tecnico.

Tito a Terni, ipotesi Taranto per Pane

Fabio Tito saluta Avellino dopo quattro stagioni: contratto biennale con la Ternana. Pista Taranto per Pasquale Pane con l'estremo difensore di Acerra che potrebbe ritrovare Carmine Gautieri, nuovo allenatore rossoblu, con cui ha condiviso parte dell'avventura all'ombra del Partenio.