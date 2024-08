Avellino: per il difensore c'è una pedina in uscita Ultima fase della sessione estiva di calciomercato

Ignacio Lores Varela per Patrick Enrici: ecco l'operazione che porterà il difensore del Taranto all'Avellino. Da giorni la società irpina ha nel mirino il piemontese classe 2001 per completare il pacchetto arretrato e nella fattispecie il ruolo di terzo di piede sinistro, ricoperto nell'undici titolare da Paolo Frascatore da gennaio scorso. Avellino e Taranto hanno già finalizzato un accordo, quello che una settimana fa aveva portato alla cessione in prestito del giovane Francesco Sacco al club ionico dopo la firma sul contratto di apprendistato professionalizzante fino al 2026 con il sodalizio biancoverde. Già questa trattativa sembrava propedeutica all'accordo per Enrici. Dopo ore di stand-by, determinata anche dal lungo weekend di campionato, con Enrici in campo venerdì scorso a Giugliano e con l'Avellino impegnato poi di domenica a Picerno, arriva la nuova accelerazione per il difensore e la cessione di Varela apre allo scambio di posizioni nelle due rose.