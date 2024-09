Di Toro: "Capomaggio all'Avellino? Possibilità, ma poi..." Il ds dell'Audace Cerignola è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16), è intervenuto via skype il direttore sportivo dell'Audace Cerignola, Elio Di Toro. I pugliesi saranno i prossimi avversari dell'Avellino al "Partenio-Lombardi" nella serata di domenica (ore 20.45): "Abbiamo iniziato bene con due risultati che ci hanno dato slancio e che ci aiutano a migliorare. C'è serenità per affrontare il futuro. L'Avellino? È sempre difficile affrontare una squadra di questo valore e non c'è un momento utile per affrontarla, anzi ci sarà più rabbia e più attenzione sul risultato da parte loro. Le gare nascono in un modo, poi c'è l'episodio a cambiarle e il risultato finale è la conseguenza di tanti fattori".

"Capomaggio? Non c'è stata una vera e propria trattativa"

Non è un mistero l'interesse estivo, in particolar modo nella prima parte della sessione di calciomercato, dell'Avellino per il centrocampista dell'Audace, Galo Capomaggio: "C'era l'interesse. - ha spiegato Di Toro - L'allenatore con la società ha sempre prospettato questa possibilità. Poi andando sui numeri non c'è stata la possibilità, invece, di creare una trattativa vera e propria. L'Avellino non ha ritenuto di poter affrontare il discorso. Ognuno fa le proprie valutazioni. È giusto che poi sia andato su altro facendo altre scelte".