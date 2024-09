L'Avellino non si sblocca: 0-0 con il Cerignola e nuove riflessioni Avvio di campionato da 2 punti in 3 gare e la posizione di Pazienza è sempre più in discussione

Finale di 0-0 al "Partenio-Lombardi" tra l'Avellino e l'Audace Cerignola. I lupi non si sbloccano: avvio da 2 punti in 3 giornate di campionato e la posizione di Pazienza è sempre più in discussione.

Primo tempo

Pazienza punta su Llano esterno destro e D’Ausilio sulla sinistra: Rocca mezzala sinistra con Redan titolare con Gori in attacco. L’Avellino guida il ritmo, ma non trova forza offensiva. Gori non sfrutta a dovere un paio di occasioni in cui viene innescato dai compagni. Dall’altra parte il Cerignola risponde in transizione e accende gli ultimi minuti del primo tempo. Al 35’ Cuppone su cross di Paolucci trova la risposta di Iannarilli in angolo. Poco dopo l’Avellino si fa trovare impreparata su palla inattiva e Russo spara sul palo con la conclusione a Iannarilli battuto. Tascone rischia fermando D’Ausilio in contropiede e allontanando la sfera: giallo estratto da Mucera poco dopo anche a Gonnelli. Lupi che si propongono su punizione e calcio d’angolo: proteste sul colpo di testa di Frascatore e il tocco di Capomaggio (0-0 all’intervallo).

Secondo tempo

In avvio di ripresa Rocca, che si conferma l’uomo con più ritmo tra i lupi, accelera sull’out sinistro e serve Redan: Saracco gira d’angolo. Poco dopo D’Ausilio sfiora il vantaggio con un diagonale mancino. Al 58’ Rocca rimedia il giallo e Pazienza inserisce Russo al posto di Redan. Al 64’ rischio biancoverde con l’ottima combinazione del Cerignola ad aprire lo specchio per Luca Russo: Avellino graziato e che sfiora però il vantaggio pochi secondi dopo con Raffaele Russo, ma sulla girata del partenopeo risponde Visentin. Al 75’ il Cerignola ci prova con Paolucci dalla distanza. Pazienza punta su Enrici al posto di Llano. Al minuto 79 ammonito Armellino per proteste. Nel finale il tecnico biancoverde inserisce Vano e Benedetti per Gori e Palmiero, ma l'Avellino non impensierisce mai Saracco: finale di 0-0.