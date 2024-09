Avellino, Pazienza: "Ci manca la scintilla" Il commento del tecnico biancoverde dopo il pari a reti bianche con l'Audace Cerignola

"Non era semplice affrontare questa gara contro una squadra di valore. Abbiamo avuto delle difficoltà nelle precedenti sfide che portano a timori, dubbi, ma rispetto alla gara precedente c’è stata una copertura diversa nella fase di non possesso. Qualcosa è stato migliorato": così Michele Pazienza nel post-gara di Avellino-Cerignola 0-0.

"Poco incisivi negli ultimi 20 metri"

"Abbiamo rischiato su Cuppone e sulla palla inattiva quando Russo ha centrato il palo. Lì dovevamo stare più attenti. - ha affermato il tecnico biancoverde - Abbiamo trovato situazioni e soluzioni, ma negli ultimi 20 metri siamo stati poco incisivi. Poteva esserci un rigore nel primo tempo. Dovevamo attaccare meglio la profondità. C’abbiamo provato con Redan, Russo e D’Ausilio. Ci sono delle situazioni in cui dovevamo trovare la scintilla che ci manca. La squadra è in crescita, poco, pochissimo rispetto alle attese, ma ho il compito di andare a lavorare sulle cose che ci stanno penalizzando. Siamo andati a correggere quei dettagli che emergevano".

"Non siamo stati sopravvalutati in estate"

"In questo momento ho quattro attaccanti con Redan che ha 50, 55 minuti, con Vano che non ha i 90 minuti. Oggi a livello numerico eravamo abbastanza corti. Cancellieri avvertiva dolore, Llano ha fatto una buona partita. Avevamo bisogno di centrocampisti di gamba, oggi non ne avevamo. Non penso che sia una squadra sopravvalutata, ha un potenziale con interpreti importanti che mancano. Non deve essere un alibi".