Avellino, addio a Marco Piga: col gemello Mario conquistò la promozione in A Protagonista in biancoverde anche nella prima delle 9 salvezze di fila in massima serie

Il calcio italiano piange la scomparsa di Marco Piga. Con il gemello Mario conquistò la promozione in Serie A con l'Avellino nella stagione 1977/1978. Protagonista in Cadetteria con i lupi, poi giocò anche 6 gare nel primo storico campionato in massima serie per i biancoverdi prima di trasferirsi al Catania, mentre Mario, autore del gol promozione, rimase in Irpinia per altre tre stagioni in A. Immediato il comunicato di lutto e cordoglio da parte dell'Unione Sportiva Avellino per il legame confermato negli anni tra la famiglia Piga e la tifoseria per quanto fatto di indimenticabile in carriera all'ombra del Partenio.

Il comunicato del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 è profondamente addolorata per la scomparsa di Marco Piga. Gemello di Mario, al quale il club si stringe con un forte abbraccio, ha contribuito alla storica promozione in serie A nella stagione 1977/78. Il cordoglio della società va a tutti i suoi familiari".