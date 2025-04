Avellino, Nargi ritira il bilancio: "E' crisi politica". Gengaro: "Dimettiti" Opposizioni all'attacco: il sindaco si dimetta

Il sindaco di Avellino Laura Nargi ritira le pratiche all'ordine del giorno della seduta di consiglio comunale, in particolare quella riguardante il bilancio previsionale, e dichiara aperta la crisi politica. Queste le parole del primo cittadino all'inizio della seduta odierna di consiglio comunale. "Ho chiesto alla mia maggioranza di non presentarsi per aprire una crisi politica perché è giusto riflettere su quanto sta accadendo. Ringrazio i consiglieri per non essere venuti. Ritiriamo la pratica del bilancio e del DUP, ma ribadisco che crediamo nel documento. Il Comune continuerà a lavorare ma si apre una crisi politica".