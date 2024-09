Turris-Avellino: le formazioni ufficiali, Mutanda titolare tra i lupi Sorpresa a centrocampo per i biancoverdi nella sfida contro i corallini

Alle 20.45 il calcio d'inizio di Turris-Avellino e Biancolino, nel nuovo esordio sulla panchina della prima squadra biancoverde, inserisce dal primo minuto Noah Mutanda a centrocampo. Ecco la sorpresa nell'undici iniziale, condizionato da ben 7 assenze e il tecnico della Primavera, allenatore dell'Avellino dopo l'esonero di Michele Pazienza e Giorgio Perinetti con i relativi staff, punta sul 4-3-1-2 con Iannarilli in porta e la linea difensiva composta da Cancellotti, Rigione, Enrici e Frascatore. A centrocampo ci saranno D'Ausilio, Palmiero e Mutanda con Sounas trequartista e con Gori e Redan in attacco. Lupi senza Armellino, Cancellieri, Patierno, Rocca, Tribuzzi, Toscano e lo squalificato Russo. Serata con il derby Turris-Avellino e con le sfide Team Altamura - Cavese al "San Nicola" di Bari e Casertana-Taranto al "Pinto". Aggiornamenti su ottopagine.it e domani tutti i gol nel tg di OttoChannel (ore 14).

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Sesta Giornata

Turris - Avellino

Turris (3-4-2-1): Marcone; Esempio, Ricci, Ndiaye; Scaccabarozzi, Casarini, Morrone, Pugliese; Giannone, Nocerino; Trotta. All. Conte. A disp. Iuliano, Fallani, Castellano, Cocetta, Drame, Tannor, Solmonte, Onofrietti, Porro, Desiato

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; D'Ausilio, Palmiero, Mutanda; Sounas; Gori, Redan. All. Biancolino. A disp. Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, De Cristofaro, Arzillo, De Michele, Campanile, Vano

Arbitro: Ancora