L'Avellino riparte con Biancolino: la proprietà romperà il silenzio Allenatore e direttore sportivo: primo obiettivo centrato, il secondo in via di definizione

La doppietta di Cosimo Patierno, il rilancio con Raffaele Biancolino: il "Pitone" non ha nascosto le emozioni ai gol dell'attaccante di Bitonto e al triplice fischio dopo i brividi finali determinati dalla rete di Marco Zunno. Un gol evitabile nella gestione di un secondo tempo che l'Avellino ha vissuto in superiorità numerica e di una gara dominata, decisa dalle due reti di Patierno, tornato in campo dopo cinque turni e prezioso per la prima vittoria dei lupi in campionato.

Cancellotti squalifcato per un turno: quinto giallo

Nuove certezze dopo tanti dubbi per gli irpini con la conferma di Biancolino in panchina nella settimana in cui la proprietà romperà il silenzio stampa che ha indetto nel post-gara di Avellino-Latina, nella serata in cui decise di esonerare Michele Pazienza, Giorgio Perinetti e i relativi staff. Per giovedì è prevista una conferenza stampa al "Partenio-Lombardi". C'è il rebus direttore sportivo da risolvere e spunta la soluzione interna anche per il ruolo con Mario Aiello. Tra i rumors c'è sempre Marco Valentini. Nel frattempo dalle prossime ore l'Avellino metterà il Crotone nel mirino: lunedì la trasferta allo "Scida" con Tommaso Cancellotti che sarà squalificato per un turno dal giudice sportivo (quinto giallo stagionale).