Avellino, Patierno: "Mi hanno dato del rotto, mi alleno come prima" "Conosco Avellino nel bene e nel male. Ringrazio squadra e staff, ci alleniamo con orari diversi"

"Ringrazio Biancolino e la squadra perché mi stanno dando disponibilità". Così Cosimo Patierno si è espresso al termine di Avellino-Casertana 5-0: "Facciamo allenamenti diversi come orari e tipologia. Doveva cambiare qualcosa per l’atteggiamento. Hanno pagato gli altri e tocca a noi. Non eravamo scarsi prima, non siamo campioni ora".

"D'Ausilio tra le linee e mi devo abbassare meno"

"L’atteggiamento è cambiato. Ecco un'altra prestazione importante: siamo in fiducia, vedo gente che si diverte. Stiamo cercando di sfruttare al meglio le tante chance che creano i compagni. Conosco Avellino nel bene e nel male. In giro mi davano del rotto. Come mi allenavo prima, mi alleno ora. Non ho il ginocchio rotto, il problema sono i tendini. Anche a mister Pazienza ho dato sempre la disponibilità. Sono stato fermo rispettando quanto dettomi, con Biancolino mi sono ritrovato in campo e ho dato il massimo come facevo prima. Il modulo mi aiuta tanto, ci sono ragazzi che non si fermano mai. Con D’Ausilio tra le linee mi devo abbassare meno. L’obiettivo è stare lì sempre pronto. Ho una infiammazione al tendine rotuleo, mi aiuto con i farmaci e forzo solo in gara. Visconti? Mi ha sempre spronato. La famiglia? Mi aiuta sempre, avevo promesso alle mie figlie che con un gol l’avrei portate in campo".