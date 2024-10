Avellino: Biancolino recupera altre pedine. Le ultime dal "Partenio" Ripresa della preparazione per li biancoverdi: testa alla Juventus Next Gen

Marco Armellino in campo con lavoro personalizzato, Michele Rocca in gruppo per la prima parte dell'allenamento, Marco Toscano da sprint verso il ritorno tra i convocati: ecco le novità emerse alla ripresa della preparazione in casa Avellino. Ripartenza dopo la cinquina alla Casertana e la terza vittoria di fila con l'obiettivo del poker domenica pomeriggio a Biella contro la Juventus Next Gen che non potrà contare su David Puczka, espulso nei primi minuti del match perso dalla squadra B bianconera a Giugliano.

Gestione per Cionek e Patierno

Armellino punta all'accelerazione per tornare protagonista quanto prima. Presumibilmente salterà anche la trasferta in Piemonte per poi mettere nel mirino la gara casalinga con l'ACR Messina, in programma domenica 27. Gestione per Thiago Cionek e ritmi diversi rispetto al gruppo per Cosimo Patierno. L'attaccante si allena a parte e forza solo in gara ufficiale. Si profila, quindi, il gruppo praticamente al completo, a eccezione di Armellino per la sfida contro la Juve Next Gen.