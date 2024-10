Avellino - ACR Messina 6-0: tabellino e voti dei lupi Prova di squadra e la voglia di non accontentarsi, certificata da Biancolino nel post-gara

Prova super con il 6-0 sull'ACR Messina che dice tutto: difficile se non impossibile trovare negatività e anche il riferimento di Biancolino nel post-gara, l'obiettivo del non accontentarsi mai, indica la forza del gruppo nel rilancio dell'Avellino.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Undicesima Giornata

Avellino - ACR Messina 6-0

Marcatori: 19' pt De Cristofaro, 29' pt Enrici, 44' pt, 11' st Russo, 28' st, 47' st Patierno

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 7; Cancellotti 7, Rigione 7 (15' st Cionek 6,5), Enrici 8, Frascatore 7 (21' st Liotti 7); De Cristofaro 7,5, Palmiero 7 (21' st Armellino 6), Sounas 7 (15' st Gori 6); D'Ausilio 7 (9' st Tribuzzi 7); Patierno 8, Russo 8. All. Biancolino 8. A disp. Marson, Llano, Benedetti, Solaro, Arzillo, Mutanda, Toscano, Campanile, De Michele

Messina (4-3-3): Krapikas; Salvo, Manetta, Rizzo, Ortisi (1' st Morleo); Frisenna (26' st Di Palma), Anzelmo (1' st Ndir), Garofalo; Petrungaro (26' st Mamona), Luciani (40' st Re), Pedicillo. All. Modica. A disp. Curtosi, Lia, Anatriello, Marino, Adragna, Mameli

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Frisenna (M), Di Palma (M), Manetta (M), Russo (A)

Recupero: 3' st