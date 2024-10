Avellino senza D'Ausilio a Trapani: le soluzioni in attacco Esami strumentali per l'ex Cerignola, autore di 10 assist in 11 giornate, e per Vano

Ripresa ieri mattina, rifinitura nel pomeriggio al "Partenio-Lombardi" sempre a porte chiuse perché è già vigilia del turno infrasettimanale, della gara valida per la dodicesima giornata. Si corre in casa Avellino verso Trapani con la sfida in programma domani (ore 20.45) al "Provinciale" di Erice.

Tribuzzi lanciato verso una maglia da titolare

I lupi si avvicinano al nuovo match con la quinta vittoria di fila e con il 6-0 sull'ACR Messina: difficile se non impossibile trovare qualche aspetto negativo nella gestione tecnica di Raffaele Biancolino. L'unico dettaglio che rende complicato il pre-gara di Trapani-Avellino è l'assenza di Michele D'Ausilio. Fastidio all'adduttore, esami strumentali in queste ore dopo la seconda sostituzione consecutiva in avvio di ripresa: l'ex Cerignola, autore di 10 assist in 11 gare, non ci sarà, al pari di Michele Vano, per la trasferta in Sicilia (anche per l'ex Monterosi sarà più chiaro il percorso di recupero). Alessio Tribuzzi è pronto per il ruolo di trequartista con Raffaele Russo e con Cosimo Patierno punta.