Trapani-Avellino 1-2, Gori: "Il gol? Riprendo un po' di fiducia" "Biancolino? Concetti importanti: possesso palla, verticalizzazioni e capacitò di sacrificio"

"Giocare per la squadra, quando non arrivano i gol, è la cosa più importante. Oggi è stato importante, invece, fare questo gol per riprendere un po' di fiducia e segnare ,soprattutto in un campo difficile come questo, è sempre bello". Così Gabriele Gori si è espresso dopo Trapani-Avellino 1-2: "Dopo il gol? Ho esultato e c'è stato un po' di marasma. Non volevo offendere assolutamente nessuno. Ero contento per il gol. La sesta vittoria di fila? Dobbiamo continuare su questa fase, abbiamo dato continuità e le grandi squadre per vincere fanno questo. Dobbiamo continuare su questa striscia positiva e pensare al Taranto archiviando subito questa vittoria. La partita? Credo che il Trapani sia una grande squadra, rispettabile e con grandi giocatori. Siamo stati più bravi di loro oggi e abbiamo meritato la vittoria creando di più. Anche dopo il loro gol era chiusa. Il Trapani sarà un ostacolo duro per tutti. Sapevamo di trovare difficoltà qui e siamo rimasti uniti nelle difficoltà. Guardiamo a noi e vogliamo vincere. Biancolino? Ci ha dato concetti importanti, la nostra impronta è il possesso con la vertiicalizzazione, ma con la capacità di sacrificio sempre importante".