Avellino: tre giornate di squalifica a Llano I dettagli dal comunicato della Lega Pro dopo Trapani-Avellino

Manuel Llano ha rimediato tre giornate di squalifica dopo il rosso dalla panchina nel match Trapani-Avellino. Inibizione, invece, per il presidente dei siciliani, Valerio Antonini, e il collaboratore tecnico del Trapani, Salvatore Sala, fino al 28 novembre prossimo. Ecco le decisioni del giudice sportivo (clicca qui per il comunicato integrale).

I dettagli dal comunicato della Lega Pro

Squalifica per tre gare effettive - Manuel Tadeo Llano Massa (Avellino): "A) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante l’esultanza per la segnatura di una rete, si avvicinava a quest’ultimo stringendogli il collo con la mano per circa due secondi con lieve entità; B) dopo il provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, si avvicinava all’Allenatore avversario creando così un ulteriore clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (del tutto avulsa da un’azione di gioco) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza"

Dirigenti non espulsi - Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 28 novembre 2024 - Valerio Antonini (Trapani): "A) per avere, al momento della segnalazione da parte del IV Ufficiale del tempo di recupero, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, scendeva dalla Tribuna e, portandosi nei pressi della panchina della propria squadra (nonostante non fosse inserito in distinta), si avvicinava al IV Ufficiale e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irriguardose e offensive per contestarne l’operato; B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, al termine della gara, si introduceva nel recinto di gioco e proferiva frasi irriguardose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il ruolo apicale ricoperto dall’Antonini (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.)".

Collaboratori non espulsi - Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 28 novembre 2024 - Salvatore Sala (Trapani): "per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto si introduceva sul terreno di gioco, nonostante non fosse inserito in distinta, e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale frasi irriguardose e offensive nonché una frase blasfema ripetuta più volte, per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)"