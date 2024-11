Avellino: turnover ragionato e in corso d'opera, il percorso verso il Taranto Domani (ore 15) la gara contro i rossoblu al "Partenio-Lombardi" per i lupi

Con quattro assenze certe e due dubbi: è un percorso non proprio semplice nella preparazione pre-gara per Raffaele Biancolino che però può contare su un gruppo che nella sua gestione ha risposto benissimo alle modifiche determinate dagli infortuni. L'Avellino vivrà la sfida casalinga contro il Taranto, in programma domani (ore 15), senza Michele D'Ausilio e Michele Vano che resteranno ai box e che sono stati raggiunti da Paolo Frascatore, da stop muscolare nel match di Trapani. Manuel Llano ha rimediato tre giornate di squalifica e lo staff tecnico dovrà valutare il recupero fisico di Antony Iannarilli dall'attacco influenzale e di Luca Palmiero dall'affaticamento muscolare. Il centrocampista potrebbe lasciare ancora spazio a Marco Armellino, impiegato dal primo minuto ad Erice dopo diverse settimane. Iannarilli, invece, potrebbe tornare tra i pali anche se Leonardo Marson ha dimostrato di essere più di un vice dopo gli anni vissuti in Cadetteria e ha garantito solidità mercoledì sera. Daniele Liotti sarà sicuro titolare sulla fascia sinistra con l'assetto offensivo verso la conferma: Raffaele Russo trequartista con Cosimo Patierno e Gabriele Gori contro un Taranto che vivrà la trasferta in Irpinia senza il tecnico Carmine Gautieri e il vice Giovanni Chiaiese.