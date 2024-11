Avellino: diversi dubbi per Biancolino. Taranto senza Gautieri e Chiaiese "A mister Gautieri e a mister Chiaiese il club rossoblu augura una pronta guarigione"

Avellino a -4 dalla vetta e prosegue la preparazione dei lupi verso la sfida con il Taranto al “Partenio-Lombardi”, in programma domenica (ore 15). Paolo Frascatore ai box al pari di Michele D'Ausilio e Michele Vano con Manuel Llano squalificato per tre giornate dal guudice sportivo dopo il rosso dalla panchina rimediato contro il Trapani: per Raffaele Biancolino c'è da valutare anche la condizione fisica di Antony Iannarilli e Luca Palmiero sostituiti da Leonardo Marson e Marco Armellino in Sicilia.

Certificato medico di tecnico e vice al club ionico

Novità per il Taranto: la società ionica ha comunicato "di aver ricevuto in data odierna un certificato medico trasmesso al club da mister Carmine Gautieri e dal suo vice Giovanni Chiaiese. Gli stessi non potranno guidare le prossime sedute di allenamento e non saranno presenti in panchina nella trasferta di Avellino. - si legge nella nota - A guidare i rossoblu nelle prossime sedute di allenamento e nella gara di Avellino ci sarà mister Michele Cazzarò. A mister Gautieri ed a mister Chiaiese, il club rossoblu augura una pronta guarigione".