Avellino-Taranto 0-1: tabellino e voti dei lupi Prestazione che cambia dopo il gol subito: Meli chiude senza interventi decisivi

Sconfitta per l'Avellino, la prima nella gestione Biancolino, contro il Taranto: risulta decisiva la rete di Battimelli al 36' in una prestazione biancoverde modificata dal gol subito. Patierno va a segno, ma in fuorigioco, poi centra la traversa. Pochi minuti dopo arriva il vantaggio rossoblu e i biancoverdi non creano soluzioni tali da rendere prezioso Meli tra i pali.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Tredicesima Giornata

Avellino - Taranto 0-1

Marcatori: 36' pt Battimelli

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 5,5; Cancellotti 5, Rigione 5, Enrici 6, Liotti 5 (32' st Redan 5,5); De Cristofaro 5,5 (32' st Toscano sv), Armellino 5 (43' pt Rocca 5,5), Sounas 5; Russo 5 (10' st Tribuzzi 5,5); Gori 4,5 (10' st Vano 5), Patierno 5,5. All. Biancolino 5. A disp. Marson, Cionek, Benedetti, De Michele, Arzillo, Solaro, Mutanda, Campanile, Dachille

Taranto (3-5-2): Meli; Shiba, De Santis, Contessa; Verde, Schirru, Fiorani (27' st Iervolino), Speranza, Mastromonaco (40' st Papazov); Giovinco (27' st Guarracino), Battimelli (17' st Zigoni). All. Cazzarò. A disp. Del Favero, Marong, Sacco, Garau, Vaughn, Picardi, Zerbo, Fiorentino

Ammoniti: Verde (T), Guarracino (T)

Recupero: 1' pt, 7' st