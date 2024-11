Avellino: riecco D'Ausilio in campo, le ultime dal "Partenio-Lombardi" Primo allenamento settimanale a porte aperte, anche domattina seduta con tifosi

Michele D'Ausilio in campo con i compagni di squadra: novità alla ripresa della preparazione per l'Avellino verso la sfida con il Potenza, in programma domenica (ore 12.30) al "Viviani". Il trequartista era sul sinetico del "Partenio-Lombardi" e sembra lanciato verso lo sprint per il ritorno tra i convocati. Marco Armellino, in compagnia di Cosimo Patierno, ha sviluppato corsa a bordocampo, mentre Luca Palmiero ha seguito parte dell'allenamento per poi sostenere lavoro specifico. Assente Paolo Frascatore da esami strumentali. Si profilano almeno due assenze per infortunio al "Viviani" e c'è, inoltre, Manuel Llano out: l'esterno argentino sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica nel match contro i rossoblu. Domani nuovo allenamento a porte aperte, poi da giovedì lavoro lontano da occhi indiscreti al "Partenio-Lombardi".