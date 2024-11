L'arbitro di Potenza-Avellino: nessun precedente con irpini e lucani Le designazioni del quattordicesimo turno di campionato in Serie C

La gara Potenza-Avellino, valida per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, sarà diretta da Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco della sezione di Padova e Matteo Nigri della sezione di Trieste con Dario Acquafredda della sezione di Molfetta quarto ufficiale. Nessun precedente per Avellino e Potenza con Ramondino.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Quattordicesima Giornata

ACR Messina - Giugliano: Vingo

Casertana - Monopoli: Andreano

Crotone - Catania: Gianquinto

Foggia - Juventus Next Gen: Castellone

Latina - Sorrento: Madonia

Picerno - Benevento: Vogliacco

Potenza - Avellino: Ramondino

Taranto - Audace Cerignola: Grasso

Trapani - Cavese: Mastrodomenico

Turris - Team Altamura: Drigo