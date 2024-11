Avellino: novità in mediana, ma non solo. La prospettiva verso Potenza Domenica (ore 12.30) la sfida al "Viviani": due assenze certe, due pedine verso il recupero

La ricerca della miglior condizione fisica con il ritorno di alcune pedine ai box dopo una fase di gestione per la rosa e probabilmente l'accelerazione prodotta dal gruppo per limitare il gap dalla vetta e rientrare in scia delle prime ha determinato il calo fisico registrato in particolar modo nel match con il Taranto: ecco come l'Avellino si sta avvicinando alla sfida con il Potenza, in programma domenica con calcio d'inizio alle 12.30 al “Viviani”.

Centrocampo passa anche per la scelta del trequartista

Paolo Frascatore e Luca Palmiero non saranno a disposizione di Raffaele Biancolino per il quattordicesimo turno di campionato. Nella seconda e ultima seduta a porte aperte della settimana un'ora di palestra, poi l'uscita per il sintetico con Michele D'Ausilio e Marco Armellino da lavoro atletico prima in gruppo e poi a bordocampo in compagnia di Cosimo Patierno: appare come l'ulteriore segnale di un rientro nell'elenco dei convocati per il trequartista, ma non per un ritorno vero e proprio dal primo minuto. C'è, quindi, una mediana in preallarme con Marco Toscano, Michele Rocca e Noah Mutanda pronti in caso di necessità. Occhio alla fascia sinistra con Daniele Liotti non al top e per il ruolo di trequartista la scelta può ricadere su Alessio Tribuzzi o Dimitrios Sounas con il restyling del centrocampo.