Salvemini: "Orgoglioso di essere prezioso per il Cerignola. L'Avellino..." L'attaccante è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

"Per la vittoria finale ci sono Benevento, Avellino, lo stesso Trapani, il Catania. Noi ci divertiamo, poi quello che verrà si vedrà". Così Francesco Salvemini, attaccante dell'Audace Cerignola, si è espresso via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel: "A Cerignola c'è un progetto tecnico in crescita costante. Ogni estate arriva qualche tassello utile per crescere ulteriormente, per aumentare la competitività. - ha spiegato Salvemini - È chiaro che sarebbe bello restare tra le prime, ma l'obiettivo primario è fare bene per noi e per le nostre idee. Non vogliamo pressioni. Non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo lavorare in settimana per arrivare pronti al match del weekend. Vivo così la fase e la vivono tutti nel club. Sono orgoglioso di essere qui e di essere un giocatore importante per l'Audace, ma senza i miei compagni nulla sarebbe possibile".

"Il Cerignola è il club che mi ha voluto più di tutti"

In estate tra i rumors spuntava l'Avellino per Salvemini, in uscita dal Giugliano e acquistato dal Cerignola: "Ci sono stati alcuni interessamenti, tante squadre hanno pensato a me. Ma dall'interesse al poi passare davvero alla trattativa ce ne vuole. Il Cerignola mi ha voluto più di tutti".