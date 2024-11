Potenza-Avellino: le formazioni ufficiali, le scelte di Biancolino Novità tra difesa e centrocampo e possibile cambio modulo per i biancoverdi

Raffaele Biancolino punta su Thiago Cionek al posto di Michele Rigione come centrale difensivo e inserisce Marco Toscano e Michele Rocca in mediana: ecco le novità tra i biancoverdi con il potenziale 4-3-2-1 per Potenza-Avellino (calcio d'inizio alle 12.30 al "Viviani"). Ancora panchina per Alessio Tribuzzi, torna titolare Salvatore Caturano tra i rossoblu.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Quattordicesima Giornata

Potenza - Avellino

Potenza (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Verrengia, Burgio; Ferro, Felippe, Erradi; D'Auria, Caturano, Schimmenti. All. De Giorgio. A disp. Cucchietti, Galiano, Galletta, Castorani, Firenze, Rossetti, Milesi, Selleri, Mazzocchi, Sciacca, Vilardi, Ghisolfi, Rosafio

Avellino (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Cionek, Enrici, Liotti; Toscano, De Cristofaro, Rocca; Russo, Sounas; Patierno. All. Biancolino. A disp. Marson, Rigione, Redan, Tribuzzi, Armellino, Benedetti, Gori, Arzillo, Mutanda, Campanile, Vano

Arbitro: Ramondino