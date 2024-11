Avellino: 0-0 a Potenza, attacco bloccato negli ultimi 180 minuti Qualche occasione sprecata, ma in una prestazione priva della brillantezza vista fino a Trapani

Pari a reti bianche al "Viviani" tra il Potenza e l'Avellino. Lunga fase di studio nel primo tempo, poche occasioni da una parte e dall'altra. Più Avellino che Potenza nel match, ma i biancoverdi risultano pericolosi in poche occasioni. Nel primo tempo la chance di Patierno, nella ripresa ancora la punta a sprecare sul servizio di Sounas con il mancato timing sulla sfera per battere Alastra, l'estremo difensore dei lucani, sempre pronto nel momento utile. Quota 23 in classifica per l'Avellino con il pari al “Viviani” e con il -6 dal Benevento verso il derby del “Vigorito” in programma domenica prossima.

Primo tempo

Biancolino punta su Cionek, Rocca e Toscano come novità dal primo minuto con Russo a far coppia con Patierno in attacco. Al 7' il Potenza ci prova con Caturano, controlla Iannarilli. Al 20' occasione biancoverde con il cross di Liotti, colpo di testa di Patierno e palla di poco a lato. Lunga fase di studio (al 32' ammonito Enrici). Al 44' altra chance irpina: Russo si libera della chiusura di Verrengia e conclude, Alastra tiene e conferma il pari all'intervallo (0-0)

Secondo tempo

Al 57' Sounas corre verso lo specchio, scarica per Patierno, ma la punta non trova il timing giusto per superare Alastra. Avellino che cresce per occasioni lungo la ripresa: al 63' Patierno va di conclusione sul primo palo, chiude ancora l'estremo difensore rossoblu. Al 75' dentro Tribuzzi per De Cristofaro e il capitolino va di soluzione individuale con un tiro deviato e controllato poi da Alastra. A 8 dal termine Biancolino punta su Armellino e Vano per Toscano e Russo e nei secondi finali anche su Gori e Rigione per Patierno e Liotti: colpo di testa di Vano, controllato da Alastra. Finale di 0-0 al “Viviani”: problema muscolare per Cancellotti a pochi istanti dal triplice fischio.