Benevento-Avellino: la probabile formazione biancoverde Una possibile novità tattica con il ritorno di due titolari nel 4-3-1-2

Alle 17.30 sarà calcio d'inizio per il derby Benevento-Avellino e Raffaele Biancolino ha ritrovato Michele D'Ausilio, Paolo Frascatore e Luca Palmiero: il trequartista, il terzino sinistro e il regista, titolari e preziosi per aprire e costruire il ciclo delle 6 vittorie di fila, sono nell'elenco dei convocati e presumibilmente a eccezione di Frascatore, torneranno anche in campo dal primo minuto. L'unica novità tattica può essere rappresentata da Patrick Enrici terzino bloccato a sinistra come accaduto nei secondi finali di Potenza-Avellino. Con Antony Iannarilli tra i pali la coppia di centrali può presentare la conferma di Thiago Cionek con il rientro di Michele Rigione e Tommaso Cancellotti terzino destro (turno di riposo per Daniele Liotti in questo caso). A centrocampo Palmiero può tornare regista con Antonio De Cristofaro e Dimitrios Sounas nei ruoli di mezzala e D'Ausilio trequartista se in settimana avrà garantito certezze dal punto di vista fisico. In attacco con Cosimo Patierno, unico certo di una maglia da titolare, si profila il ballottaggio tra Gabriele Gori e Raffaele Russo con il primo favorito per comporre il tandem con la punta di Bitonto.

La prospettiva verso il "Vigorito"

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Cionek, Rigione, Enrici; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Gori. All. Biancolino. A disp. Guarnieri*, Marson, Benedetti, Frascatore, Liotti, Rocca, Tribuzzi, Armellino, Toscano, Arzillo, Mutanda, Russo, Redan, Campanile, Vano

Indisponibili: Llano (squalificato)

Fuori lista: Cancellieri, Sannipoli