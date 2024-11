Avellino-Catania: le formazioni ufficiali, Redan dal primo minuto Sfida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C al Partenio-Lombardi

Biancolino lancia Redan dal primo minuto per la sfida con il Catania. Calcio d'inizio alle 15 e l'Avellino presenta l'olandese titolare in attacco con Patierno. Possibile anche il cambio di modulo dal 4-3-1-2 e al 4-3-3 puro.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Avellino - Catania

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Redan. All. Biancolino. A disp. Marson, Rocca, Russo, Armellino, Toscano, Cionek, Benedetti, Gori, Mutanda, Campanile, Llano, Vano, Liotti

Catania (3-4-1-2): Bethers; Castellini, Di Gennaro, Anastasio; Raimo, Jimenez, Verna, Carpani; Stoppa; Inglese, D'Andrea. All. Toscano. A disp. Butano, Luperini, Quaini, Adamonis, Allegra, Forti

Arbitro: Zanotti