Avellino-Catania 2-2, Toscano: "Segnale importante nel nostro percorso" Il commento del tecnico e dell'attaccante degli etnei nel post-gara

"Il risultato è abbastanza giusto. Mi interessava come uscivamo dalla partita e che impatto avremmo avuto. Sono contento per quanto dimostrato su un campo difficile in una situazione complicata in termini fisici per noi". Così Domenico Toscano si è espresso al termine di Avellino-Catania 2-2: "Avere questa mentalità contro una squadra di qualità e in uno stadio difficile non era facile. È una prova di forza contro una rosa forte. Con i cambi può determinare novità importanti nei finali di gara. Il Benevento? Inutile guardare la classifica. L'Avellino viene da un lavoro di due/tre anni, il Benevento anche. Oggi abbiamo avuto un segnale importante, di risposta alle difficoltà. Il campionato è lungo ed è fatto di momenti. Ci saranno le occasioni per recuperare e lì dovremo farci trovare pronti. Biancolino? Sta facendo bene, è un ragazzo splendido e gli auguro il meglio”.

D'Andrea: "Bravi a colpirli su due disattenzioni"

"Questo gol lo dedico alla mia famiglia. Ci sono stati sin dal giorno zero ed è giusto dedicarlo a loro. - ha aggiunto l'attaccante del Catania, Filippo D'Andrea - Il risultato? Sono situazioni, punti di vista. Forse la potevamo portare a casa. Su due nostre disattenzioni sono stati bravi a colpirli. Sapevamo delle nostre asenze. Siamo squadra: siamo uomini capaci di dare il massimo. Inglese? Solo a guardarlo è un piacere per me che voglio crescere. Ho tanto da imparare e giocare e allenarmi con lui è un vantaggio".