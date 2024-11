Avellino-Catania 2-2, Palmiero: "Il vero errore è il ko con il Taranto" Il centrocampista: "Possono starci i tre pari successivi, il campionato è lungo"

"Abbiamo fatto un'ottima partita e meritavamo un risultato diverso. Guardiamo al bicchiere mezzo pieno. C'è un po' di rammarico, ma dobbiamo essere contenti per la prestazione sviluppata lungo il match". Così Luca Palmiero si è espresso al termine di Avellino-Catania 2-2: "Penso di aver lavorato sempre allo stesso modo. Forse il gioco, essendo più propositivo, mi fa notare di più, ma ho sempre dato tutto anche nella gestione Pazienza. . ha spiegato il centrocampista biancoverde - Forse con questo modulo rendo meglio. Sappiamo che la rincorsa è lunga e il campionato è lungo. Ci mancano i tre punti con il Taranto. I tre pareggi successivi possono starci. Chiaramente sappiamo di aver perso delle occasioni, ma ci crediamo e non vediamo tutto nero. La rincorsa è lunga e dura, ma se raggiungeremo la vetta sarà ancora più bello. Lo stop? Ora sto bene, sono stato in campo per 90 minuti e mi sento bene. Salterò la gara di lunedì a Monopoli, ma purtroppo mi toccherà”.