Avellino: la probabile formazione per la sfida con il Giugliano Alle 18.30 l'ottavo di finale di Coppa Italia di Serie C al "De Cristofaro"

Un ampio turnover, ma con la prospettiva del nuovo cambio di passo in termini di risultati. Dopo 6 vittorie di fila il ko casalingo con il Taranto ha aperto la striscia di tre pareggi ed ecco la Coppa Italia di Serie C. Alle 18.30 sarà calcio d'inizio per l'ottavo di finale Giugliano-Avellino al "De Cristofaro". Tra i biancoverdi profila come l'occasione per inserire tante pedine impiegate meno o mai utilizzate nelle prime 16 giornate di campionato, ma allo stesso tempo con la necessità di una vittoria per rigenerare la fase vissuta dai lupi. Tra i pali ci sarà Leonardo Marson con Manuel Llano terzino destro, Thiago Cionek e Simone Benedetti centrali e Daniele Liotti esterno sinistro. A centrocampo Daniel Sannipoli, fuori lista dopo la prima giornata di campionato, è utilizzabile in Coppa e potrebbe agire da mezzala destra in una mediana con Marco Armellino al centro e Michele Rocca a sinistra.

Equilibrio tra gestione fisica e chi non può esserci in campionato

Alessio Tribuzzi, chiamato al secondo e ultimo turno di stop per squalifica in campionato a Monopoli nella serata di lunedì, potrebbe essere il trequartista con Michele Vano e Alessandro Campanile in attacco. L'under è stato lanciato da Raffaele Biancolino nel finale di gara con il Catania e ha sfiorato il gol centrando la traversa. La Coppa Italia poteva essere l'occasione per Damiano Cancellieri che al pari di Sannipoli è fuori lista in campionato, ma l'ex Perugia non è nell'elenco dei convocati per infortunio. Out anche Michele D'Ausilio e Cosimo Patierno che non raggiungeranno Giugliano per semplice gestione. Antonio De Cristofaro è nella lista per il match di Giugliano: cambio di programma comunicato dal club in mattinata.