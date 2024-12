L'attesa di Monopoli-Avellino: un ballottaggio in mediana Il diciassettesimo turno terminerà domani con la sfida del Veneziani e un derby campano

Domani alle 20.30 sarà esame Monopoli per l'Avellino. I lupi sono chiamati al rilancio anche in campionato dopo la vittoria sul Giugliano in Coppa Italia di Serie C firmata con il ribaltone nella ripresa. Il 4-2 sui tigrotti può aver garantito una ripartenza nelle velocità delle giocate. L'unico vero ballottaggio tra i biancoverdi è quello in mediana tra Armellino e Toscano per colmare l'assenza di Palmiero, squalificato al pari di Tribuzzi. In attacco si profila la conferma del tandem Patierno-Redan visto nel 2-2 con il Catania. Ecco l'accelerazione in queste ore verso la trasferta al “Veneziani” con l'obiettivo in casa Avellino di lanciare un segnale forte nel rush finale del girone d'andata. Il turno di campionato per le squadre campane si è aperto con il pari del Benevento con l'Audace Cerignola (1-1) e anche della Cavese a Catania: 1-1 con il rigore trasformato da Stoppa per il vantaggio etneo, al 74' il pareggio è stato realizzato da Fella. Dalle 15 c'è Casertana-Potenza: i falchetti vogliono sbloccarsi dopo cinque pareggi consecutivi. Alle 17.30 la sfida Turris-Messina. Al “Liguori” sarà scontro diretto in chiave salvezza. Domani alle 20.30, con Monopoli-Avellino, anche il derby campano Sorrento-Giugliano.