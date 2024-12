Verso Monopoli-Avellino: lupi senza D'Ausilio e Vano al "Veneziani" Domani (ore 20.30) la sfida per la diciassettesima giornata di campionato

Michele D'Ausilio salterà la trasferta di Monopoli. L'Avellino perde nuovamente il trequartista titolare del 4-3-1-2 di Raffaele Biancolino. D’Ausilio "ha accusato un risentimento al flessore della gamba destra. - ha spiegato il club nella nota ufficiale relatativa ai convocati - Sarà tenuto a riposo e gestito dallo staff medico del club che ne valuterà le tempistiche per il rientro in campo". Stop anche per Michele Vano che "nel corso della seduta di rifinitura ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro". Riposo e gestione per l'attaccante al pari di D'Ausilio. Luca Palmiero e Alessio Tribuzzi sconteranno il turno di squalifica, il secondo e ultimo per il capitolino. Si apre, quindi, un ulteriore dubbio per Biancolino dopo il ballottaggio tra Marco Armellino e Marco Toscano per coprire l'assenza di Palmiero a centrocampo. Raffaele Russo dovrebbe essere il trequartista alle spalle di Cosimo Patierno e Daishawn Redan.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 8 Rocca, 21 Armellino, 24 Sounas, 25 Toscano, 51 Arzillo, 55 Mutanda

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile

Indisponibili: D'Ausilio (infortunato), Vano (infortunato), Palmiero (un turno di squalifica), Tribuzzi (un turno di squalifica)

Fuori lista: Cancellieri, Sannipoli