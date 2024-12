Avellino: ammenda di 500 euro dopo la gara con il Monopoli I dettagli dai provvedimenti del giudice sportivo della Lega Pro

Dopo la gara con il Monopoli giocata al "Veneziani", ammenda di 500 euro all'Avellino decisa dal giudice sportivo della Lega Pro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori nel settore ospiti", si legge nel comunicato ufficiale (clicca qui).

I dettagli dal comunicato della Lega Pro

Ammenda di 500 euro all'Avellino "A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato 3 seggiolini situati nel settore dagli stessi occupato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto)".