Avellino-Sorrento 1-0, Biancolino: "Dobbiamo essere meno spreconi" Le parole del tecnico biancoverde al termine del match

"Era troppo importante vincere oggi, abbiamo affrontato una squadra che merita questa classifica. Avevano altri obiettivi, sono bravi, ma hanno trovato un gruppo tosto, un Avellino che vuole vincere come dicono i nostri tifosi". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Sorrento 1-0: "Dobbiamo essere meno spreconi. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Il rischio c’è quando vivi un match così. Si torna al pensiero di non riuscire a vincere. Andiamo avanti per il nostro percorso fino alla fine. L’ingresso di Vano? Abbiamo perso qualche pallone in più, ma il discorso vale anche per D’Ausilio e gli altri. Sono quelle classiche partite in cui rischi di pagarla alla fine. L’ingresso di Michele era tenere palla alta. L’uscita di Redan? L’ho tolto perché non l’ho visto come l’avevo visto nelle ultime gare: è una scelta tecnica. I numeri dell’attacco? Hanno tutti la mia fiducia. Il reparto non trova il gol, il discorso non è solo per il singolo. Sono tre punti preziosi. Dovevamo chiudere la gara. Questo aspetto veniva semplice in avvio della mia gestione, ma l’attacco si sbloccherà. Settimana corta verso l’Altamura? Non credo inciderà. Verificherò alla ripresa, con lo staff, la condizione fisica della rosa, ma ho a disposizione un organico ricco di qualità e quantità”.