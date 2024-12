Avellino: rilancio difensivo, ma l'attacco resta spuntato Patierno fermo da 6 turni, Redan fuori al 45', Gori senza gol in casa, poco da Vano

La prima vittoria con il risultato di 1-0: l'Avellino ha battuto il Sorrento con il gol di Antonio De Cristofaro. Se a Monopoli la firma del centrocampista non era bastata per vincere, nel pomeriggio di ieri contro i costieri la rete dell'ex Picerno è risultata decisiva per sbloccare i lupi. Dopo cinque turni senza vittorie e quattro pareggi consecutivi l'Avellino ha centrato la ripartenza con un clean sheet, ma con la conferma dell'attacco spuntato.

Bene Russo e Rocca per D'Ausilio e Sounas non al top

Le scelte per la formazione titolare hanno pagato, più di quelle operate con i cambi. Raffaele Biancolino ha puntato su Raffaele Russo, determinante per il vantaggio e utile nello sviluppo gara, e su Michele Rocca al posto di Dimitrios Sounas. Nei minuti di impiego nella ripresa il greco ha confermato una fase di poca brillantezza al pari di Michele D'Ausilio.

Gori senza gol in casa: l'ultimo è del 30 marzo scorso

C'è poi il rebus offensivo. Il Pitone ha deciso di richiamare Daishawn Redan alla fine del primo tempo. L'olandese ha seguito la seconda parte del match nella sala stampa della tribuna Terminio. Non sarà stato un primo tempo da protagonista, ma Gabriele Gori, entrato al posto dell'ex Triestina, ha confermato il periodo negativo (in campionato 3 gol in 16 presenze, uno solo nella gestione Biancolino e non ha ancora segnato al "Partenio-Lombardi", l'ultima rete in casa nel girone C è del 30 marzo scorso). Cosimo Patierno, trascinatore nelle 6 vittorie di fila, è fermo al rigore trasformato a Trapani. Michele Vano, impiegato nella fase finale per tener palla facendo salire la squadra, non è riuscito nella missione.

Venerdì il Team Altamura al "D'Angelo"

Quindi, dall'1-0 arriva la nota lieta della difesa, quella da dubbi per l'attacco verso l'ultima sfida del girone d'andata, penultima del 2024. Venerdì (ore 20.30) l'Avellino sarà ospite del Team Altamura e per i pugliesi ecco la prima vera gara casalinga con il ritorno al "D'Angelo" dopo aver vissuto praticamente la prima parte di stagione al "San Nicola" di Bari.