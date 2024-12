Redan, Patierno e Gori: l'Avellino passa ad Altamura (1-3) Pugliesi avanti al 6' con Rolando, poi i tre attaccanti biancoverdi a segno per tre punti preziosi

L'Avellino va sotto dopo 6 minuti con il gol di Rolando, ma firma il pari al 24' con Redan, apre la ripresa nel migliore dei modi con il sorpasso targato Patierno e allunga nel recupero con Gori dopo i rischi del 2-2 sfiorato in più occasioni dal Team Altamura. Finale di 3-1 per i lupi che conquistano tre punti preziosi in apertura della diciannovesima giornata: -5 dalla capolista Benevento, impegnata domani al "Vigorito" contro il Giugliano e aggancio momentaneo al secondo posto del Monopoli. Sul 2-1 l'Avellino ha avuto il demerito di non chiudere la gara.

Primo tempo

Biancolino riparte dall'undici proposto con il Sorrento, ma con Tribuzzi e non Russo da trequartista. Al 6' errore difensivo biancoverde, Grande recupera palla e Acampa serve Rolando che di testa firma il vantaggio dell'Altamura (1-0). Non è una fase semplice, ma l'Avellino approfitta di un rilancio errato di Viola. Redan gestisce la sfera, punta e scarica il destro dell'1-1 al 24'. Il primo tempo scorre via con la conferma del pari all'intervallo.

Secondo tempo

Al 47' Avellino avanti. Cross di Cancellotti e colpo di testa di Patierno: timing perfetto per battere Viola, palla sul secondo palo e i lupi firmano il sorpasso. Gialli per Palmiero e De Cristofaro e i lupi non chiudono la sfida: l'occasione clamorosa arriva con Patierno che a tu per tu con Viola va di piattone e trova la risposta dell'estremo difensore dei pugliesi. Il Team Altamura spinge, in particolar modo nel finale. Al minuto 86 Leonetti non trova lo specchio, al 90' Minesso centra il palo, Iannarilli è prontissimo nel recupero della sfera e subisce fallo evitando il tap-in dei padroni di casa. Nel primo dei 5 minuti di recupero Gori approfitta della respinta corta sulla conclusione di Redan e chiude i giochi (1-3).