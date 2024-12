Avellino, mercoledì la Giana: "Dovremo rialzare immediatamente la testa" Il tecnico dei lombardi, Chiappella: "La Coppa? C'è da voltare pagina al di là dell'avversario"

Mercoledì (ore 18.30) l'Avellino sarà ospite della Giana Erminio per il quarto di finale della Coppa Italia di Serie C e i lupi affronteranno una squadra che punterà al rilancio immediato dopo il ko casalingo contro l'Alcione Milano (0-2): "Dobbiamo essere più squadra, più qualitativi, più forti nelle situazioni in cui si determinano le partite. - ha spiegato il tecnico dei lombardi, Andrea Chiappella - A volte si può spostare l'attenzione sugli episodi, su una parata o meno, ma dobbiamo andare a casa e pensare che dobbiamo fare un cambio di passo importante. Il bilancio sul girone d'andata? Sull'essere squadra abbiamo dimostrato di battagliare contro tutti. Purtroppo ci manca l'essere squadra ancora di più nei momenti chiave della gara. Con l'Alcione abbiamo preso gol dopo due minuti e, secondo me, al di là dell'infortunio con il calciatore che è scivolato, si doveva essere più bravi a difendere e ci manca qualcosa. Dobbiamo lavorare su questo, però dobbiamo rialzare immediatamente la testa. Penso che sia la parola d'ordine e senza farci abbattere da questa gara che non è stata positiva. La Coppa? Bisogna voltare pagina con un atteggiamento diverso per una missione salvezza in cui dovremo con grande applicazione incidere e credere in quello che facciamo".