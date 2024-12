Avellino: rotazioni tra Coppa e campionato, la prospettiva Mercoledì la Giana Erminio, domenica il Picerno: obiettivo continuità per i lupi

In campo chi ha giocato meno fin qui: così Raffaele Biancolino ha presentato la prospettiva verso il quarto di finale di Coppa Italia di Serie C nel post-gara di Altamura e si profilano, quindi, diversi cambi sin dal primo minuto. Mercoledì la sfida contro la Giana Erminio a Gorgonzola, domenica il campionato con il Picerno, sconfitto ieri a Foggia (1-0). I lupi avranno l’obiettivo della continuità dopo le due vittorie consecutive nel girone C e del riscatto per l’esordio choc contro i lucani in trasferta, ma l’Avellino punta anche al pass per la semifinale in Coppa.

Out D'Ausilio e Mutanda verso Gorgonzola

I meno impiegati dovranno lanciare ulteriori segnali in campo e in ottica mercato con la sessione invernale sempre più vicina. A Giugliano, nell’ottavo di finale, Michele D’Ausilio non era a disposizione per il recupero fisico in compagnia di Damiano Cancellieri e Cosimo Patierno. Nell’elenco dei convocati verso la Lombardia non ci sarà D’Ausilio e presumibilmente anche Noah Mutanda per infortunio. Patierno ha giocato le ultime due gare di campionato senza infiltrazioni e quanto annunciato dalla punta di Bitonto venerdì scorso appare come un indizio verso la Coppa con la disponibilità senza dubbi. Al “De Cristofaro” la coppia offensiva titolare fu composta da Michele Vano e Gabriele Gori con Alessio Tribuzzi trequartista e questo assetto potrebbe essere confermato con Manuel Llano, Thiago Cionek, Simone Benedetti e Daniele Liotti nella linea difensiva con Leonardo Marson tra i pali. Rotazioni anche a centrocampo.

Così a Giugliano nell'ottavo di Coppa

Avellino (4-3-1-2): Marson; Llano, Cionek, Benedetti, Liotti; Toscano (41' st Mutanda), Armellino (23' st Palmiero), Rocca; Tribuzzi (1' st R. Russo); Vano (23' st Redan), Gori (41' st Campanile). All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore, Arzillo, Sounas, Sannipoli, De Cristofaro.

Non convocati: Cancellieri, D'Ausilio, Patierno