Avellino: ufficiale il rinnovo di Biancolino, i dettagli Il club: "Creazione di un progetto non condizionato dai risultati del breve periodo"

L'Avellino ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Raffaele Biancolino. Il tecnico si è legato al club irpino con un contratto con scadenza 30 giugno 2026. Nella nota ufficiale la proprietà biancoverde ha sottolineato il percorso di Biancolino, protagonista da calciatore e ora allenatore, prima con la squadra Primavera con cui ha ottenuto la promozione nel secondo livello e ora con la prima squadra, rilanciata nel cammino stagionale dopo l'avvio difficile.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"L’ U.S. Avellino 1912 comunica di aver prolungato l’accordo con l’allenatore della Prima Squadra Raffaele Biancolino fino al 30 giugno 2026. Il mister ha sempre dimostrato grande attaccamento al club, rimettendosi in gioco da allenatore della primavera, ottenendo la promozione in Primavera 2, e meritando sul campo sia il passaggio in prima squadra che la permanenza alla guida della stessa. Un perfetto esempio di meritocrazia aziendale, quella che la società ha sempre messo al primo posto e che si augura possa continuare a lungo per contribuire alla creazione di un progetto non condizionato dai risultati del breve periodo".