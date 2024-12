Avellino-Picerno: le probabili formazioni per il via del girone di ritorno Alle 17.30 la sfida tra gli irpini e i lucani al "Partenio-Lombardi": si chiude il 2024

Alle 17.30 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino-Picerno. Si apre il girone di ritorno per irpini e lucani e al "Partenio-Lombardi" i lupi andranno a caccia della terza vittoria di fila in campionato con l'obiettivo di cancellare la debacle in Coppa Italia. Vola via l'undici titolare presentato con la Giana Erminio, torna la formazione proposta ad Altamura con Iannarilli tra i pali e la linea difensiva composta da Cancellotti, Enrici, Rigione e Frascatore. A centrocampo ci saranno Palmiero da regista e De Cristofaro e Rocca nei ruoli di mezzala. Tribuzzi è favorito su Russo per essere il trequartista come ad Altamura alle spalle di Patierno e Redan. Indisponibili D'Ausilio e Mutanda.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Rigione, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Rocca; Tribuzzi; Patierno, Redan. All. Biancolino. A disp. Guarnieri*, Marson, Cionek, Benedetti, Llano, Liotti, Armellino, Sounas, Toscano, Arzillo, Russo, Gori, Campanile, Vano

Così i lucani nella gara persa a Foggia (1-0)

Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Nicoletti, Guerra; Franco, De Ciancio (69’ Cecere); Energe (56’ Maiorino), Petito (80’ Vitali), Esposito (80’ Cardoni); Bernardotto (80’ Santarcangelo). All. Tomei. A disp. Merelli, Pitarresi, Ragone, Graziani, Cardoni