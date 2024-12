Avellino-Picerno 1-0: tabellino e voti dei lupi Gol di Cionek e tre punti preziosi: i lupi chiudono il 2024 con tre vittorie di fila in campionato

Prova di carattere con chance sprecate nel primo tempo e qualche rischio nel finale per una prestazione di controllo da parte dell'Avellino, vincente sul Picerno con il risultato di 1-0 al "Partenio-Lombardi". Decisivo Cionek con un colpo di testa al 41'.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventesima Giornata

Avellino - Picerno 1-0

Marcatori: 41’ Cionek

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6,5; Cancellotti 6,5, Rigione 6 (40' pt Cionek 7), Enrici 6,5, Frascatore 6,5; De Cristofaro 6, Palmiero 6,5 (30' st Armellino 6), Sounas 6 (30' st Rocca 6); Tribuzzi 5,5 (17' st Russo 5,5); Redan 5,5, Patierno 5,5 (17' st Gori 5,5). All. Biancolino 6. A disp. Marson, Llano, Benedetti, Liotti, Arzillo, Toscano, Campanile, Vano

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Gilli, Allegretto, Nicoletti; Franco, De Ciancio; Petito (32' st Volpicelli), Maiorino (45' st Santarcangelo), Energe; Bernardotto. All. Tomei. A disp. Summa, Esposito, Ragone, Cecere, Guerra, Graziani, Cardoni

Arbitro: Lovison

Ammoniti: De Cristofaro (A), Petito (P), Redan (A), De Ciancio (P), Franco (P)

Recupero: 3’ pt, 4’ st