Avellino: lavoro sottotraccia sul mercato, le ultime Gli auguri di buon Natale sui canali ufficiali social, ripartenza fissata per lunedì

Gli auguri di buon Natale sui canali ufficiali social, ore di riposo in casa Avellino verso il 2025. Settimana di pausa per i lupi che lunedì si ritroveranno al "Partenio-Lombardi" e metteranno nel mirino la prima sfida del nuovo anno solare. Domenica 5 gennaio (ore 17.30) la squadra biancoverde sarà ospite del Giugliano al "De Cristofaro" per la seconda giornata di ritorno del girone C con il terzo posto condiviso con Potenza e Audace Cerignola a -5 dalla vetta occupata dal Benevento. Contro i tigrotti non ci sarà Antonio De Cristofaro: il centrocampista salterà la prima gara del 2025 a causa del quinto giallo in campionato rimediato nella vittoria contro il Picerno.

Spunta Gentile per la fascia destra

C'è una pedina in dubbio: Michele Rigione è uscito di scena al 40' del match con i lucani a causa di un problema alla caviglia sinistra. Lo staff rivaluterà le condizioni fisiche di Noah Mutanda e Michele D'Ausilio. Il trequartista ha vissuto una prima parte di stagione da protagonista, ma con diversi stop, in particolar modo nell'ultima fase dell'anno, che hanno determinato la necessità di terapie aggiuntive per tornare a disposizione. Nel frattempo, lavoro sottotraccia sul mercato con Marco Toscano e Michele Vano che potrebbero salutare l'Irpinia nella sessione invernale e con un profilo che spunta in entrata: per la fascia destra c'è Davide Gentile, in prestito alla Salernitana dalla Fiorentina, tra i rumors per i lupi.