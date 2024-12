Giugliano-Avellino: i dettagli per i biglietti del settore ospiti Domenica (ore 17.30) la sfida allo stadio De Cristofaro tra i tigrotti e gli irpini

L'Unione Sportiva Avellino ha reso noto i dettagli relativi all'acquisto dei biglietti per il settore ospiti dello stadio De Cristofaro per la sfida che vedrà i lupi impegnati domenica (ore 17.30) contro il Giugliano. Tagliando al prezzo di 12.50 euro più 2.50 di prevendita.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che in vista della gara Giugliano - Avellino, che verrà disputata domenica 5 gennaio 2025 alle ore 17:30, valevole per la ventunesima giornata del campionato di serie C, girone C, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Alberto De Cristofaro”. I ticket avranno un prezzo di € 12,50 più € 2,50 di diritti di prevendita e saranno acquistabili online sul portale Etes o presso i punti vendita autorizzati. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 4 gennaio 2025".