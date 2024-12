Avellino: Rigione ai box, terapie per Patierno verso il Giugliano Le ultime tra campo e infermeria alla ripresa della preparazione

L'Avellino corre verso la sfida con il Giugliano. Alcune ore di riposo per festeggiare l'ingresso nel nuovo anno solare, poi sarà nuova accelerazione con la gara con i tigrotti in programma domenica alle 17.30. Ripresa della preparazione senza alcune pedine. Antony Iannarilli non era in campo con i compagni di squadra in virtù di un permesso, ma aveva svolto la seduta di allenamento in mattinata. Cosimo Patierno sta sviluppando una fase di recupero specifica con terapie e non desta preoccupazione: gestione verso il ritorno in campo e nel mese di dicembre ha superato il problema al tendine rotuleo che l'aveva limitato nelle prime settimane di campionato. Il dubbio si lega al rientro di Michele Rigione. Il difensore, costretto al cambio al 40' di Avellino-Picerno, è ai box a causa del problema alla caviglia. Rigione avverte ancora qualche fastidio e sarà valutato costantemente dallo staff medico. Thiago Cionek, decisivo con i lucani, è pronto per una maglia da titolare al fianco di Patrick Enrici. Sul sintetico del "Partenio-Lombardi" c'era, invece, Michele D'Ausilio, da sprint verso il 2025. Il trequartista appare vicino a cancellare la non perfetta cicatrizzazione del ventre muscolare che l'ha condizionato nel girone d'andata. D'Ausilio dovrebbe saltare Giugliano-Avellino per poi mettere nel mirino la trasferta di Cerignola di lunedì 13 dopo l'esito dei nuovi esami strumentali. Michele Vano ha lavorato a parte e c'è la Casertana nel futuro dell'attaccante, in uscita come altre pedine che erano in gruppo: Damiano Cancellieri, destinato alla Triestina in prestito, Manuel Llano, Daniel Sannipoli e Marco Toscano, pronto al ritorno al Trapani con la formula del trasferimento a titolo temporaneo.