Avellino: ufficiale il rinnovo automatico di Palmiero, i dettagli Il club: "Un punto cardine del progetto tecnico-tattico della formazione irpina"

Rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026 per Luca Palmiero con l'Avellino. Il club biancoverde ha ufficializzato il dettaglio contrattuale determinato dall'opzione presente nel precedente accordo. Con la quindicesima presenza è scattato il rinnovo per il centrocampista, titolare nel 4-3-1-2 di Raffaele Biancolino.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Luca Palmiero è stato prolungato fino al 30 giugno 2026. Un rinnovo già programmato in quanto, da opzione presente, al raggiungimento della quindicesima presenza il prolungamento è avvenuto automaticamente essendo risultato, il centrocampista partenopeo, un punto cardine del progetto tecnico-tattico della formazione irpina. Arrivato ad Avellino a luglio 2023 Palmiero ha collezionato in biancoverde 54 presenze fornendo 5 assist ai propri compagni di squadra. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".