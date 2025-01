Avellino, Biancolino: "Gli equilibri si azzerano nel girone di ritorno" Il tecnico biancoverde: "Sarà tutto diverso rispetto all'andata"

Domani (ore 17.30) l’Avellino sarà ospite del Giugliano. Conferenza stampa per Raffaele Biancolino alla vigilia della prima gara del 2025: “La squadra sta bene. D’Ausilio è rientrato in gruppo nelle scorse ore e potrebbe essere nell’elenco dei convocati. Affronteremo uno step difficile. Si azzerano gli equilibri. Si riparte dopo la pausa. - ha spiegato il tecnico biancoverde verso il match del “De Cristofaro” - Il Giugliano è reduce da una buona fase e dobbiamo ripartire dal percorso con cui abbiamo chiuso il 2024. C’è il mercato e qualche giocatore viene distratto da alcune voci. Dobbiamo capire che queste situazioni non ci devono mettere in difficoltà se vogliamo vivere un campionato importante. La fase si affronta con la cattiveria proposta nelle tre vittorie di fila in campionato e occorre dare sempre qualcosa di più. Il girone di ritorno sarà diverso. C’è sempre meno tempo per recuperare. Dobbiamo pensare a noi rispettando l’avversario. Vediamo in giornata le condizioni di alcune pedine. Sarà una gara diversa rispetto a quella vinta in Coppa Italia. Si vorranno riscattare contro di noi. Sta a noi dimostrare di voler proseguire sulla strada del successo. Il mercato? Stiamo inserendo ciò che occorre e vedremo cosa si potrà fare nei prossimi giorni. Rigione? Si è allenato, sta accelerando e vedremo fino a domani. Patierno? Sta semplicemente lavorando sul potenziamento muscolare lungo la settimana per farsi trovare pronto. I tempi del mercato? In tutto il mese può arrivare la voce di interesse. Todisco può darci nuovi dettagli, è pronto fisicamente e per caratteristiche. Tommaso (Cancellotti, ndr) è un calciatore importante per noi, Gianmarco sarà prezioso nello sviluppo stagionale".