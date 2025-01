Avellino, Todisco e Panico: "Pronti a dare ciò che occorre alla squadra" L'esterno difensivo e l'attaccante sono stati ospiti dell'Avellino Club Montella

Ospiti dell'Avellino Club Montella, Gianmarco Todisco e Giuseppe Panico hanno presentato la prospettiva biancoverde verso la sfida con l'Audace Cerignola, in programma lunedì (ore 20.30) al "Monterisi". "Per me è un onore essere qui a Montella e in un club dell'Avellino. Ero abituato a una piazza più tranquilla, sento che il calore è diverso, la piazza chiede giustamente tanto. - ha affermato Todisco - Siamo già proiettati al match con il Cerignola, non sarà semplice, ma sappiamo la nostra forza e giocheremo per vincere. L'impatto? Ho sempre pensato che l'Avellino fosse una squadra forte e ora che sono qui lo credo ancora di più. - ha aggiunto l'esterno difensivo biancoverde - Gli allenamenti sono ad alta intensità e mi trovo veramente bene con i nuovi compagni. Si va forte e stiamoc caricando tanto".

"Chi arriva nella sessione invernale deve dare ciò che manca"

"Chi arriva a gennaio è stato selezionato per le necessità della squadra. Sono pronto e darò il massimo. Ciò che non mancherà è l'impegno massimo. - ha affermato, invece, Panico - Sono un calciatore che dà tutto, siano dieci minuti o novanta. Darò il massimo. - ha aggiunto l'attaccante - Il Cerignola con il -7 dalla vetta? Andremo lì affamati con la voglia di vincere la partita".